В Астраханской области план иммунизации взрослого населения от COVID-19 увеличили до 80%

АСТРАХАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. План по вакцинации взрослого населения Астраханской области от COVID-19 увеличен до 80%, это необходимо для достижения достаточной иммунной прослойки, сообщил министр здравоохранения региона Александр Буркин в ходе пресс-конференции в среду.

Ранее сообщалось, что план иммунизации в регионе составлял 60%, вакцинировать планировалось около 460 тыс. человек.

"В Астраханской области был достаточно высокий темп вакцинации до начала сентября, затем мы исчерпали в определенной степени свои возможности, и те, кто хотел вакцинироваться, они провакцинировались. Сейчас провакцинировано 337 994 человека, 302 985 астраханцев привито полностью - это 54% от плана привить все взрослое население, у нас должно быть привито 80%, иначе мы не достигнем нормальной иммунной прослойки", - сказал Буркин.

Ковидный коечный фонд сейчас составляет 1 460 мест, стационарное лечение проходят 1 128 пациентов, 2% пациентов находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

"К сожалению, за истекшие сутки у нас умерло от коронавируса 12 человек. Для нашей области - это очень серьезные цифры. Мы не достигли бы такого количества смертей, если бы люди были вакцинированы. В регионе циркулирует штамм "дельта". Сейчас еще начался сезон ОРВИ и гриппа. Поэтому от гриппа тоже нужно привиться. Сейчас коронавирус в основном атакует людей 18-49 лет", - подчеркнул Буркин.

По данным на 13 октября, за период прививочной кампании в Астраханскую область поступило 361 662 дозы вакцины "ГамКовидВак", 59 780 доз "Спутник лайт", 14 710 доз вакцины "Эпиваккорона" и 3 170 доз вакцины "Ковивак". Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 115 случаев заражения COVID-19, умерли 1 773 человека. Согласно данным оперативной сводки, в связи со вспышками заболеваемости COVID-19, а также превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ в Астраханской области 13 учебных заведений закрыты полностью или частично, отдельными классами и группами отправлены на карантин либо переведены на дистанционную форму обучения.