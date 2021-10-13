ОНФ в Кабардино-Балкарии начал готовить волонтеров в сфере ЖКХ

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Активисты Народного фронта в Кабардино-Балкарии начали обучение студентов вузов и колледжей республики в качестве волонтеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального отделения.

"Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" в Кабардино-Балкарской Республике провели первый этап обучающего курса для студентов вузов и колледжей республики по профилю подготовки волонтеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Занятия рассчитаны на три дня, они проходят на базе Кабардино-Балкарского аграрного госуниверситета", - говорится в сообщении.

Основная задача экспресс-курса - вовлечение молодых людей в грамотное управление общим имуществом многоквартирных домов. Кроме того, ребята должны научиться контролировать работу управляющих организаций, а также проводить мониторинги оконченных работ по текущему и капитальному ремонту.

Участникам рассказали о деятельности уже подготовленных волонтеров ЖКХ, объяснили, в каких вопросах молодые активисты могут быть полезны, а также обозначили и приоритетные направления в этой сфере. Так, эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в Кабардино-Балкарии Ислам Макоев подробно остановился на обсуждении каждого сектора - это помощь гражданам в освоении компьютерной и жилищной грамотности, консультирование людей по вопросам ЖКХ, визуальный мониторинг и оценка состояния многоквартирных домов после капремонта, исследование состояния детских площадок и контейнерных площадок.

"Эта обучающая программа нацелена на подготовку ребят, которые обучаются по профильному направлению высшего и среднего образования. После занятий они смогут непосредственно принимать участие в практических вопросах - помогать пожилым людям, например, искать информацию об их доме в информационных системах ГИС ЖКХ, смогут содействовать развитию общественного жилищного контроля. Все это благодаря тому, что курс очень обширный, мы затрагиваем разные темы - будем обсуждать и типичные проблемы, и проблемы, которые требуют нестандартного подхода" - цитирует Макоева пресс-служба.

После теоретической части участники смогут приступить к практическим занятиям, в частности, совместно с общественниками они будут выезжать на мониторинги. Активисты ОНФ в КБР планируют подключить волонтеров ЖКХ к своей работе.