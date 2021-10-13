В Орловской области разработают проект федерального памятника Судьбищенской битве XVI века

ТАСС, 13 октября. Власти Орловской области планируют разработать концепцию и создать мемориал о Судьбищенской битве, одном из масштабных сражений XVI века. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в среду в ходе прямого эфира в Instagram по итогам визита в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Отдельный вопрос поднимал: Судьбищенская битва. Нет более масштабного события в XVI веке на территории всей Европы, которое найдено с такого количества артефактов. Это место достойно увековечивания. Поручение дано министру культуры про разработке концепции, идеи дальнейшей реализации федерального памятника, мемориала", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей было обнаружено место последнего этапа Судбищенской битвы, а также более 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули и картечины, а также другие предметы. Была проведена геодезическая съемка местности с точной привязкой артефактов при помощи тахеометра и GPS-приемников. Предполагается, что на поле есть места массовых захоронений, открытия будут детально изучены, исследован рельеф местности, чтобы восстановить ход сражения XVI века.

О сражении

Судбищенская битва произошла 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года на территории современной Орловской области, состоялось сражение между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. Новость о движении 60-тысячного войска крымского хана на Тулу застала воеводу Шереметьева в походе в Крым, несмотря на значительный перевес сил, он повел 17-тысячный отряд навстречу противнику.

Русские воины вступили в бой, сначала был разбит авангард крымского войска, сам Шереметьев серьезно ранен, затем основные силы Девлет Гирея практически разгромили русское войско. Воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло командование, сумели сплотить остатки войска и организовать оборону в возведенных полевых укреплениях, Девлет Гирей покинул поле боя.