Макароны с живыми бактериями презентовали в СКФУ на фестивале науки

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) представили инновационные продукты в рамках всероссийского фестиваля Nauka 0+. В том числе были показаны макароны с живыми бактериями, выращенными в лабораторных условиях, сообщили журналистам в среду в пресс-службе вуза.

"В рамках фестиваля Nauka 0+ в университете прошла выставка-дегустация инновационных продуктов, разработанных учеными и студентами СКФУ. Среди прочих здесь был представлен уникальный продукт, созданный студентами вуза в рамках выполнения выпускной квалификационной работы. Они предложили производственникам макаронные изделия с живыми бактериями. Изделие обогащает организм витаминами, аминокислотами и белками не хуже, чем многие аптечные препараты и пищевые добавки", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра вуза, во время работы исследователи изучили водоросли в водоемах Северного Кавказа и создали технологию выращивания живой бактерии в лабораторных условиях. Для этого использовалась специальная питательная среда без добавления химикатов. Для выпуска продукции предприятие - партнер вуза откроет малое инновационное производство в Ставрополе.

Разные инновационные продукты, разработанные учеными СКФУ, уже выпускают предприятия в Чечне, Дагестане, Ставропольском крае. "Для нас очень важно, чтобы ставропольская продукция была полезной, качественной и, самое главное, безопасной, поэтому мы будем поддерживать все ваши разработки. Мы готовы оказывать помощь во взаимодействии с предприятиями пищевой и перерабатывающей отрасли для внедрения и коммерциализации разработок", - цитирует пресс-служба главу профильного краевого комитета Дениса Полюбина, посетившего презентацию.

Всероссийский фестиваль Nauka 0+ - один из крупнейших просветительских проектов в области популяризации науки в мире, он проходит ежегодно с октября по ноябрь. Мероприятие зародилось в 2006 году в МГУ им. М. В. Ломоносова по инициативе его ректора Виктора Садовничего, за 15 лет проведения в нем приняли участие более 25 млн человек. В этом году фестиваль проходит в статусе одного из ключевых событий объявленного президентом Года науки и технологий в России.