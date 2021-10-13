Родным языкам в школах КБР будут обучать по обновленным учебникам

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. В школы Кабардино-Балкарии (КБР) до понедельника, 18 октября, поступят 55 тыс. обновленных учебников на родных языках. Об этом сообщили в среду в региональном Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи.

Ранее в соцсетях жители региона активно обсуждали проблему нехватки в школах учебников на родных языках.

"21 тыс. обновленных учебников для первого класса по родным языкам и литературе (кабардинский и балкарский, языки титульных народов КБР изучают все без исключения дети вне зависимости от национальности) и 35 тыс. учебников для основного и среднего общего образования, в том числе по предметам этнокультурной направленности, передаются в общеобразовательные организации республики. С понедельника они будут использоваться в учебном процессе", - говорится в сообщении.

Линейки таких изданий в республике планово обновляются, чтобы книги обрели статус учебников, содержание должны утвердить федеральные эксперты. "Учебники по родным языкам и литературе первых-четвертых классов подготовлены и в апреле 2021 года направлены в Минпросвещения России на экспертизу для включения их в федеральный перечень учебников. В настоящее время они успешно прошли экспертизу", - добавили в региональном министерстве.ведомстве.

Также в ближайшее время будут разработаны учебники для 5-11-х классов.