Власти Британии приветствовали планы РФ достичь углеродной нейтральности до 2060 года

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Британское правительство приветствует стремление России добиться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Об этом написал в среду на своей странице в Twitter член кабинета министров Великобритании, председатель предстоящей 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) Алок Шарма.

О чем говорил Путин на Российской энергетической неделе

"Зеленая" ОПЕК+ и нефть по $100. О чем говорил Путин на Российской энергетической неделе

"После конструктивного разговора с советником президента РФ по климату Русланом Эдельгериевым приветствую сделанное сегодня заявление о готовности России достичь нулевого показателя выбросов к 2060 году. В преддверии COP-26 с нетерпением жду результатов пересмотра определяемых на национальном уровне вкладов России [в дело борьбы с изменением климата], которые будут отвечать поставленной цели", - написал Шарма.

Ранее в среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что РФ будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Данный термин подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами.

С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго будет проходить отложенная на год из-за пандемии 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ожидается, что участие в ее работе примут более 30 тыс. человек из 200 стран.