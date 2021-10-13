В Каспийске прошел Всероссийский фестиваль уличного спорта "Дагестан воркаут фест 2021"

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль уличного спорта "Дагестан воркаут фест 2021" прошел в Каспийске. Мероприятие посетил врио главы Дагестана Сергей Меликов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе руководителя региона.

"Всероссийский фестиваль уличных видов спорта "Дагестан воркаут фест" прошел сегодня в Каспийске. Мероприятие посетил врио главы Дагестана Сергей Меликов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором фестиваля выступила Федерация воркаута Дагестана при поддержке врио главы Республики Дагестан и федерального проекта "Трезвая Россия". "Участие в нем приняли спортсмены Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области и других регионов страны. Среди них были как начинающие воркаутеры, так и опытные спортсмены", - добавили в пресс-службе.

"На сегодняшний день воркаут-площадки - удобный способ для того, чтобы и молодежь, и люди старшего поколения были увлечены здоровым образом жизни и могли приобщать к нему своих родных и близких. Посредством таких фестивалей у нас будет больше здоровых людей, способных реализовывать себя на благо республики и страны", - цитирует Меликова его пресс-служба.