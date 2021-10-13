Все социальные объекты ЯНАО оснастят за 10 лет датчиками для мониторинга мерзлоты

ТАСС, 13 октября. Термометрические скважины с автоматизированным измерительным оборудованием пробурят под всеми социальными объектами Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в течение 10 лет для мониторинга текущего состояния мерзлоты и ее будущих изменений. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в среду в Instagram-аккаунте по итогам участия в Российской энергетической неделе (РЭН).

Данная методика контроля несущей способности грунтов под объектами капитального строительства, на которую влияет деградации вечной мерзлоты, была разработана учеными на Ямале в начале 2021 года.

"На Ямале работает лаборатория криологии земли и геотехнической безопасности. Для мониторинга мерзлоты в Салехарде, Лабытнанги и Новом Уренгое пробурили термометрические скважины. В течение 10 лет планируем оснастить термометрическими датчиками все социальные объекты округа", - говорится в видео с уточнением, что при необходимости при просадке фундамента специалисты смогут установить дополнительные несущие свайные конструкции.

Также на основе данных, полученных в лаборатории, ученые разработали специальный "цементогрунт", который без деформации выдерживает температуру до минус 50 градусов. Экспериментальный участок проложили в Салехарде.

"Эти данные ложатся в основу новых разработок в сфере строительства для всей Арктической зоны. Такая своевременная работа позволит нам быть готовыми к любым изменениям", - написал Артюхов в своем аккаунте.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября.