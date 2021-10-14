Путин примет участие в Евразийском женском форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Санкт-Петербург, где примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума (ЕЖФ) в Таврическом дворце.

Глава государства сообщил о своем намерении посетить мероприятие в беседе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ 11 октября.

Основная тема форума в этом году - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". В работе мероприятия очно и онлайн примут участие около 1 500 человек более чем из 100 стран.

Президент на предыдущем форуме

Предыдущий ЕЖФ прошел в сентябре 2018 года, Путин также лично посетил его в Петербурге. В своей речи глава государства выступил за решение проблемы гендерного неравенства.

По его словам, "мир, государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше". Президент подчеркнул важность получения девочками необходимого образования и создания для женщин удобных условий для работы и ведения собственного дела. Он также заявил о готовности создавать в России лучшие возможности для самореализации женщин.

Говоря о женщинах-предпринимателях, президент даже поставил их в пример мужчинам: "Вы знаете, столько идей у них, это настоящая история успеха: реально, с нуля некоторые начинали свое дело, создали его и успешно развивают. Любо-дорого посмотреть".

Путин также заверил, что в России продолжат оказывать поддержку семьям с детьми, в том числе будет доведена до конца работа по обеспечению мест в детских садах. В целом глава государства считает, что в РФ к женщинам относятся душевно и искренне.

О форуме

ЕЖФ-2021 проходит с 13 по 15 октября. В работе форума принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

Как ранее сообщила Матвиенко, в связи с пандемией предприняты исчерпывающие меры для того, чтобы форум прошел в безопасной обстановке.

В программе запланированы пленарные заседания, стратегические и тематические обсуждения, дискуссионные площадки, посвященные миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, здорового общества, в сохранении планеты, в социальных преобразованиях, в цифровизации и развитии экономики.

В программу также традиционно включены экспертные сессии с участием международных организаций и объединений. Среди них - выездное заседание "Женской двадцатки", сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного банка, презентация Делового женского альянса БРИКС.

Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.