Иммунитет после бустерной прививки J&J слабее, чем после вакцин Pfizer или Moderna

ТАСС, 14 октября Иммунный ответ при получении бустерной прививки вакциной от коронавируса компании из США Johnson & Johnson слабее, чем при вакцинации препаратами американских компаний Pfizer или Moderna. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на нерецензированное исследование американских ученых из Национального института здоровья США.

Согласно исследованию, люди, которые прошли первичную вакцинацию препаратом от Pfizer или Moderna, могли получить бустерную прививку вакциной, произведенной другой компанией, - это бы несильно повлияло на результат. Что касается первично вакцинированных препаратом от Johnson & Johnson, то их иммунный ответ давал лучший результат при получении бустера, изготовленного компаниями Pfizer или Moderna. По данным исследования, уровень антител у людей, ревакцинировавшихся препаратом от Pfizer или Moderna, был выше, чем у получивших бустерную прививку от Johnson & Johnson, хотя все три препарата повышали титр антител.

"Эти данные свидетельствуют о том, что, если применение вакцины будет одобрено или зарегистрировано в качестве бустерной прививки, иммунный ответ будет выработан вне зависимости от того, каким препаратом была осуществлена первичная вакцинация", - пишут эксперты. В исследовании Национального института здоровья приняли участие более 450 взрослых, которые предварительно прошли вакцинацию одобренными в США препаратами компаний Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

Вакцины консорциума американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna, созданы на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) и состоят из двух доз. Векторная вакцина компании Johnson & Johnson содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Используется одна доза препарата.

По данным ВОЗ на 13 октября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 238 521 855 случаев заражения и 4 863 818 летальных исходов.