В Омске получили положительное заключение на рекультивацию свалки в Центральном округе

ОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проектной документации на рекультивацию свалки в Центральном округе Омска, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города. Мусорный полигон планируется ликвидировать в рамках нацпроекта "Экология".

"В Омске ведется подготовка к рекультивации свалки твердых бытовых отходов в Центральном округе. Документы по этому объекту прошли государственную экологическую экспертизу. От Главгосэкспертизы было получено положительное заключение проектной документации - технической и ценовой", - говорится в сообщении.

После получения положительного заключения на проектную документацию регион будет участвовать в отборе на получение субсидии на ликвидацию свалки из федерального бюджета в рамках национального проекта "Экология". 26 августа в ходе визита в Омск Абрамченко сообщила, что в Омске в рамках нацпроекта "Экология" планируется рекультивировать четыре свалки общей площадью более 180 га. Стоимость работ оценивается в сумму порядка 3,6 млрд рублей.

В июле Генеральная прокуратура РФ объявила предостережение министру природных ресурсов и экологии Омской области Илье Лобову из-за срывов сроков разработки проектно-сметной документации для рекультивации свалок в Омске по нацпроекту "Экология". Кроме того, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жители Омска пожаловались на плохую экологию в регионе. В ответ на обращение президент заявил, что власти региона до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске и призвал ускорить этот процесс. Путин также поручил кабмину и региональным властям до 1 ноября принять меры по сокращению срока ликвидации в городе несанкционированных свалок.