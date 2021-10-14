Сахалинский опыт школы госзаказчиков в строительстве планируют тиражировать на всю Россию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Опыт школы заказчика объектов капитального строительства в Сахалинской области планируется тиражировать на все регионы России, сообщил зампредседателя правительства области Вячеслав Аленьков заместителям председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко и Марату Хуснуллину в рамках их рабочей поездки на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Мы создали школу заказчика капитального строительства, <…> учим управлению проектами, изменениям в строительном законодательстве, вывозим на строительную площадку и показываем, как это на самом деле выходит. <…> Задача - тиражирование этого опыта на всю страну, на другие регионы. <…> Есть большие запросы", - сказал он.

В школе существуют восемь модулей программы: технологии бережливого производства в строительстве, фабрика строительных процессов, цифровая модель объекта, управление проектами в строительстве, building smart, изменения в строительном законодательстве, охрана труда в строительстве, посещение образцовых строительных площадок. Программа создана на базе Сахалинского государственного университета и рассчитана на 72 часа. Обучение в школе заказчика прошли более 50 сотрудников профильных министерств, а также подразделений муниципальных образований.