В Крыму вновь зарегистрировали максимум заражений коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 552 случая заражения коронавирусом, сообщили на сайте министерства здравоохранения региона в четверг. Это максимум за время пандемии.

"По состоянию на 14 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 85 913 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. За последние сутки - 552, за предыдущие - 544, прирост восемь случаев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала пандемии выздоровели 72 765 человек, за последние сутки - 523 человека. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Симферополе (79), Ялте (67), Алуште (46), Феодосии (45), Бахчисарайском районе (39). Лечение получают 9 681 человек. Из них на амбулаторном лечении - 5 783 человека, выписаны - 134, поступили на лечение - 325. В стационарах на лечении находятся 3 898 пациентов, выписаны - 427.

Отмечается, что 381 пациент находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 17 пациентов на инвазивном аппарате ИВЛ, 102 - на неинвазивном аппарате ИВЛ, 262 - на кислородной поддержке. "Коечный фонд занят на 88,4%, по состоянию на 14 октября до развернуто до 4 410 коек, из них 4 229 - для взрослых, 181 - для детей <...> в 31 медицинской организации", - говорится в сообщении.

Вакцинация

Плановый показатель по вакцинации взрослого населения в регионе составляет 1 212 687 человек (80%). По данным федерального регистра, вакцинированы первым компонентом - 536 338 человек (44,2% от плана), вторым компонентом - 504 750 человек (41,6% от плана). Ревакцинированы 20 452 человека при плане в 60 572 человека.

В регионе за время пандемии умерли свыше 2,7 тыс. пациентов.