Осенние каникулы в школах Ямала начнутся на неделю раньше из-за ситуации с ковидом и ОРВИ

ТАСС, 14 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение отпустить школьников на каникулы на неделю раньше для предотвращения распространения коронавируса и ОРВИ. Каникулы начнутся 25 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Осенние каникулы для учащихся школ автономного округа начнутся на неделю раньше и продлятся две недели - с 25 октября по 6 ноября. Вторая четверть начнется в понедельник, 8 ноября. Решение принято из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19. Мера вводится для предотвращения распространения заболеваемости", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день на карантин выведено 6% классов региона.

Ранее планировалось, что осенние каникулы начнутся 1 ноября.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 51 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние недели в регионе фиксируется порядка 100 случаев заражения ковидом каждые сутки. В регионе введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, но среди населения уже наблюдается активная иммунизация - более 170 тыс. человек привиты от ковида.