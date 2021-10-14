Занятость коечного фонда пациентов с ковидом в Воронежской области выросла до 92%

"Всего 7 499 [создано коек пациентов с ковидом], занято 6 900", - сказал он.

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Коечный фонд в стационарах для пациентов с ковидом в Воронежской области на утро четверга занят на 92%. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.

В среду в стационарах для пациентов с ковидом в Воронежской области занятость коечного фонда составляла 90%: развернуто 7 439 коек, из них занято 6 752. В регионе в ковидарии ежесуточно госпитализируют около 900 человек, два последних дня сохраняется высокая смертность от ковида - 51 человек в сутки.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 141 252 случая заражения коронавирусом, выздоровели 115 138 человек, 6 248 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах.

В регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, закрыты все концертные площадки, запрещено посещение зрителями спортивных мероприятий, с 11 октября введена система пропуска по QR-кодам в ряд учреждений и самоизоляция для людей старше 65 лет. С 12 октября все школьники и большинство студентов региона перешли на дистанционное обучение.