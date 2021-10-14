В Липецкой области выполнение плана по вакцинации от ковида приблизилось к 60%

ТАСС, 14 октября. Медики Липецкой области привили от ковида 435 498 человек. Это 59,6% от общего плана по вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Всего привиты 435 498 человек, двукратно - 407 100 человек. За неделю количество привитых выросло в 2,5 раза", - сказала она.

По данным пресс-службы, за сутки прививку от ковида сделали 4 689 жителей Липецкой области. Всего в регионе планируется привить 80% взрослого населения, это 730 008 человек.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 56 416 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 49 479 человек, 1 803 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация работников сфер здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, обслуживания и других. С 11 октября в регионе запущен тестовый режим пропуска в учреждения общепита по QR-кодам.