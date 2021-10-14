Курорт "Мамисон" в Северной Осетии сможет принять первых туристов в 2023 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Восемь трасс протяженностью почти 20 км и два подъемника планируется запустить на курорте "Мамисон" в Северной Осетии в зимнем сезоне 2023/2024. Об этом сообщается на портале главы и правительства региона Сергея Меняйло по итогам его встречи с замминистра экономического развития РФ Сергеем Назаровым и гендиректором АО "КСК" Хасаном Тимижевым.

"В зимнем сезоне 2023/2024 планируется запустить восемь трасс общей протяженностью почти 20 км и два подъемника. Общий потенциал курорта оценивается в 73 км горнолыжных трасс, 18 канатных дорог и не менее 7 тыс. мест размещения для туристов к 2030 году", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время регион, министерство и КСК ведут подготовительную работу для обеспечения курорта необходимой инфраструктурой - инженерными сетями, транспортной инфраструктурой и горнолыжными объектами. По мнению Тимижева, "Мамисон" станет еще одной точкой притяжения для туристов.

По словам главы Северной Осетии, регион максимально заинтересован в активном строительстве курорта. "Наш основной инвестор приступит к строительству гостиничного комплекса, всех необходимых объектов, как только появится инфраструктура. Мы предполагаем, что первых туристов курорт сможет принять уже в 2023 году. Разумеется, мы заинтересованы в скорейшем завершении работ по строительству инфраструктурных объектов ", - сказал глава региона.

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии. В рамках первого этапа развития курорта до 2023 года предполагается строительство в окрестностях села Калак двух канатных дорог, а также 14,9 км горнолыжных трасс, здания сервис-центра, объектов инженерной инфраструктуры.