В Тюменском лечебном центре "Градостроитель" вновь начнут принимать пациентов с ковидом

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" вновь перепрофилируют в моногоспиталь для пациентов с коронавирусом из-за ухудшения эпидситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением количества госпитализируемых на стационарное лечение по поводу COVID-19 возвращается в строй учреждение, которое было перепрофилировано под моноинфекционный госпиталь. Завтра, 15 октября, возобновляет свою работу по инфекционному профилю ГАУЗ ТО "ЛРЦ "Градостроитель" - подготовлено 200 коек", - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Военные самолеты 5 февраля 2020 года доставили в центр 144 человека, среди которых граждане РФ, других стран ЕАЭС и Украины, из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом.

В апреле 2021 года лечебный центр вернулся к прежнему режиму и работал как санаторий. Его основное направление деятельности - реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний.

На утро 14 октября в Тюменской области работают 16 госпиталей на 2 925 коек, свободный фонд оценивается в 7%. В пресс-службе уточнили, что ежедневно проходит мониторинг эпидситуации, все переоборудованные учреждения находятся в резерве, чтобы при необходимости была возможность оперативно ввести их в работу, госпитализировать всех, кому показано стационарное лечение.