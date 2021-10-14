Казахстан в 2022 году возглавит Совет по сотрудничеству в области образования стран СНГ

НУР-СУЛТАН, 14 октября. /ТАСС/. Казахстанская сторона в будущем году станет председателем в Совете по сотрудничеству в области образования стран СНГ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана.

"Казахстан будет председательствовать в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ в 2022 году. Также в стране пройдет VII Съезд учителей и работников образования государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, такое решение было ранее принято по итогам заседания Совета в Армении. "На заседании были обсуждены 19 вопросов. Совет утвердил межгосударственные программы и планы по сотрудничеству стран-участниц в сфере образования. Теперь государства будут усиливать работу в части обмена учащимися и научно-педагогическими работниками, расширять сотрудничество между вузами, заключать межгосударственные программы взаимодействия в сфере образования", - рассказала председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки министерства Гульзат Кобенова.

В пресс-службе также отметили, что темой запланированного в республике Съезда учителей и работников образования стран СНГ станет новая реальность и трансформация образовательного процесса в постпандемический период.

В 2022 году председательство в СНГ перейдет от Белоруссии к Казахстану.