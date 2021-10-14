Более 100 студентов примут участие в образовательном форуме в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Молодежный образовательный форум "Дербент-2021" начал работу в четверг, в течение двух дней в нем примут участие более 100 студентов. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

"В Дербенте стартовал форум "Дербент-2021". Встреча молодежи проходит в формате деловой игры "Эффективный муниципалитет". Участники, разбившись на несколько команд, пытаются выявить актуальные проблемы в отраслях городского хозяйства и найти пути их решения", - говорится в сообщении.

Помимо деловой игры, участников ожидает образовательная программа с участием различных спикеров. В рамках форума организовано множество площадок, на которых пройдут всевозможные квесты, тренинги и дебаты.

Эксперт молодежного форума "Дербент-2021" Мирза Абасов отметил, что прежде на других республиканских площадках уже проходили стандартные процедуры игры "Эффективный муниципалитет", в рамках которой требовалось выявить общие проблемы муниципалитетов. "В этот раз мы сделали апгрейд. Проводим первую игру, в которой участники сами выявляют конкретные проблемы города и находят пути их решения. Молодежь активно включилась в игру и предлагает много эффективных, актуальных методов решения проблем", - цитирует пресс-служба Абасова.