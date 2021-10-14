Видеоэкскурсии об известных долгожителях Москвы войдут в проект "Московское долголетие"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Три фильма об известных долгожителях столицы войдут в цикл видеоэкскурсий проекта "Московское долголетие". Авторами историй станут участники проекта, которые проведут экскурсии по памятным местам героев-долгожителей и поделятся интересными фактами из их жизни и работы, сообщили в четверг в пресс-центре программы "Московское долголетие".

"На YouTube-канале проекта "Московское долголетие" 15 октября в 11:00 состоится премьера первого фильма из цикла авторских видеоэкскурсий "Москва долголетняя". Эта история посвящена известным деятелям искусства, которые оставались в любимой профессии даже после 90-летия: архитектору и реставратору Петру Барановскому, архитектору Ивану Жолтовскому, танцовщику и хореографу Игорю Моисееву, артисту театра и кино Владимиру Зельдину. Для создания фильма участники проекта использовали архивные фото и видеоматериалы, искали интересные исторические факты о героях, тщательно продумывали маршруты экскурсий", - говорится в сообщении.

Так, из видеоэкскурсии про Петра Барановского зрители узнают, что в свои 80 лет он с легкостью забирался на строительные леса Крутицкого подворья, реставрации которого архитектор посвятил всю жизнь. А Иван Жолтовский спроектировал 15 зданий, когда ему было далеко за 60 лет. Среди последних работ одного из самых известных архитекторов СССР - здание Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова на Волоколамском шоссе, над проектом которого Иван Владиславович работал в возрасте 91 года.

"В истории про Игоря Моисеева, создателя первой в мире профессиональной школы народного танца, также немало интересных фактов. Например, в 90 лет он вместе с учениками своей школы исполнял танец с бамбуком в собственной постановке и поражал зрителей невероятной физической формой, подвижностью и юношеской легкостью. Артист Владимир Зельдин встретил свой 101-й день рождения на сцене родного театра, где сыграл главную роль в посвященном ему спектакле "Танцы с учителем", - отмечается в публикации.

В роли экскурсоводов выступили участники проекта "Московское долголетие": выпускница Серебряного университета по направлению "Экскурсоведение" Ольга Погребняк; художник, фотограф, блогер, участник и преподаватель проекта по современному искусству Лада Онищик; активная участница проекта, автор экскурсии по району Сокольники Лиля Гусева, а также Татьяна Ульянкина, которая в рамках проекта ведет кружок "Краеведение. Москва и москвичи". Партнером проекта стал Музей Москвы, сотрудники которого помогали участникам в разработке маршрутов и подборе архивных фото и видео.

"Пеший лекторий"

В 2020 году в "Московском долголетии" открылось новое направление - "Пеший лекторий", которое вошло в тройку самых популярных онлайн-занятий проекта: около 9% участников посещают виртуальные экскурсии. Сейчас занятия по пешему лекторию проходят в дистанционном и очном форматах. Подать заявку и выбрать занятия проекта "Московское долголетие" можно по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы или на сайте mos.ru/age.