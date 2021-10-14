Эксперты: программа "Тысяча дворов" в ДФО должна улучшить качество жизни в городах

ТАСС, 14 октября. Реализация масштабной программы "Тысяча дворов" по обновлению придомовых территорий и общественных пространств в городах Дальнего Востока приведет к обновлению инфраструктуры и улучшению качества жизни людей. Для этого в проекты необходимо вовлекать государственные институты развития, в частности, Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, использовать опыт успешных территорий и обязательно учитывать пожелания и идеи местных жителей, считают опрошенные ТАСС урбанисты и архитекторы.

По данным полпредства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в рамках программы по обновлению 1 тыс. дворов планируется создавать площадки с оборудованием для игр и занятий спортом, отдельное внимание будет уделено маломобильным группам населения. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что определять, где и какие дворы в первую очередь надо приводить в порядок, будут сами регионы.

"В обществе назрел запрос на изменение качества среды, многие города, населенные пункты стремятся к перезагрузке в части обновления инфраструктуры, обустройства общественных пространств, дворовых территорий. Безусловно, в городах должны достойно выглядеть парадные площади, парки, зоны театров, но гораздо важнее, чтобы каждый двор был правильно организованным для всех возрастных групп, чтобы для каждого нашлось свое комфортное место для досуга и самореализации. При этом соучастниками процесса должны стать сами жители, это поможет достичь лучшего результата", - сказал директор Агентства стратегического развития "Центр" Сергей Георгиевский.

По мнению урбаниста, имеющего опыт работы в Якутии, Сахалинской области, Чукотском автономном округе, люди на местах лучше знают, что им необходимо для повышения качества жизни рядом с домом. "По опыту и исследованиям, могу сказать, что тогда граждане чаще всего становятся охранителями территории: в таких пространствах меньше вандализма, выше уровень общественного контроля", - сказал Георгиевский.

Его мнение разделяет управляющий партнер Московского центра урбанистики Анна Урнова. "Если люди не вовлечены, не участвуют в период формирования пространства, потом они намного сложнее его принимают. Мы можем сколько угодно смотреть исходную разрешительную документацию, геодезию, топономику, но люди знают лучше, что им нужно", - сказала она.

Идентичность и удобство

Главное, что необходимо при обустройстве дворовых территорий в городах Дальнего Востока, считают специалисты, - это универсальность, всесезонность использования элементов инфраструктуры, качественное освещение и яркие цветовые решения, так как это придает больше "тепла", ощущение дома.

"Там, особенно на севере, очень не хватает ярких элементов, это относится, в том числе и к фасадным решениям, колористическим паспортам проектов. Яркие элементы улучшают качество жизни <...>. Освещение в условиях ограниченного количества световых часов - очень важная составляющая: при должном освещении продлевается количество времени, которое человек может спокойно и с удовольствием провести на улице: прогуляться, выйти на зарядку", - сказала Урнова.

При всем внутреннем наполнении дворовых территорий важным фактором, по мнению экспертов, остается региональная идентичность: нет необходимости в так называемом "финском благоустройстве" применительно ко всем городам, когда решения по обустройству территорий эргономичны, эстетически выверены, но вместе с тем стандартны, однообразны. Этот этап, уверена директор практик качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлева, пройден, сейчас важен поиск идентичности. "А что касается Дальнего Востока - там тем более нужно искать свою изюминку для каждого города", - сказала эксперт.

Нехватка кадров

Типовые базовые схемы при реализации программы "Тысяча дворов" будут актуальны в условиях острой нехватки опытных кадров в регионах - архитекторов, урбанистов, проектировщиков. "При формировании дворовой инфраструктуры за счет типового строения дворов можно сделать типологию наполнения. Это позволит при отсутствии должного уровня специалистов и компетенций наполнить объекты всем необходимым", - считает Урнова.

Важно не только подготовить достаточное количество специалистов, которые были бы способны создавать общественные пространства, но и работать с ними в регионах постоянно. "Не так-то просто по всей стране, по всему Дальнему Востоку одновременно во всех городах начать этот процесс, потому что и архитекторов, и урбанистов, и градостроителей ограниченное количество. Сейчас, если говорить об архитектурном мире, то компании перегружены. Такого количества запросов от городов, как сегодня, никогда не было", - отметил Георгиевский.

Пока в регионах в подготовку кадров в этой области не вкладываются, и после завершения проектов на местах специалистов должного уровня не будет. "Подготовкой таких кадров должны заниматься институты развития. Здесь надо работать на региональном уровне", - сказала Журавлева и привела успешный опыт Казани, где, по ее словам, за последние шесть лет выросло уже следующее поколение архитекторов и проектировщиков. Речь не только об узких специалистах - готовить по существующим программам надо также городских управленцев, которые должны уметь оперировать созданными пространствами, отметила Урнова.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в городах ДФО запускается программа "Тысяча дворов", на которую выделяется 7 млрд рублей.