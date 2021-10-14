Один из трех обвиняемых в избиении мужчины в метро Москвы обжаловал свой арест

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Приезжий из Дагестана Гасан Залибеков, который обвиняется в избиении Романа Ковалева в метро Москвы, обжаловал решение суда поместить его под стражу на время следствия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Черемушкинского районного суда.

"В суд поступила апелляционная жалоба Залибекова Г. А. на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Дата заседания в Мосгорсуде по ней пока не назначена", - сказали в пресс-службе.

4 октября Магамали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков в вагоне поезда метро, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", нецензурно выражались в адрес женщин и угрожали им. Молодой человек сделал им замечание, в ответ на которое те избили его. Ханмагомедов и Мусалаев продолжали бить молодого человека ногой по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

Затем фигуранты попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. При этом один из них пытался ударить сотрудника лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в сторону полицейских содержимое перцового баллончика. Все трое фигурантов арестованы. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК России.