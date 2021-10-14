Володин сообщил, что уже 12 депутатов Госдумы заразились коронавирусом

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале заседания палаты сообщил, что 12 депутатов на данный момент заразились коронавирусом.

"У нас на сегодняшний день 12 болеют ковидом, количество выросло", - сказал он. По словам спикера, 92% депутатов вакцинированы или переболели. Еще 8%, это 37 депутатов, не болели и не прошли вакцинацию.

Во вторник было известно об 11 заразившихся депутатах.

Володин рассказал, что не болели и не вакцинировались 5% депутатов фракции "Единая Россия", 5% депутатов фракции ЛДПР, 10% депутатов фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", 18% - КПРФ, 30% фракции "Новые люди". "Ситуация не простая, нам важно сохранить работоспособный парламент", - подчеркнул председатель Госдумы.

Кроме того, Володин сообщил, что 87% сотрудников аппарата Госдумы прошли вакцинацию или переболели коронавирусной инфекцией, 13% - не вакцинировались. "Сегодня задача поставлена руководителям аппаратов эти вопросы обсудить с каждым, разобраться в ситуации и сделать все для того, чтобы мы с вами сохранили жизни людей, поддерживая работоспособность Государственной думы", - добавил он.