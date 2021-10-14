Александр Серов перенес концерт во Владимире из-за болезни

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ Александр Серов переносит назначенный на 16 октября концерт во Владимире по состоянию здоровья. Об этом сообщила ТАСС представитель артиста.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что 67-летнего певца госпитализировали с коронавирусом и большим поражением легких. По информации дочери Серова, артист проходит интенсивное лечение.

"Концерт перенесен на февраль [будущего года]", - сказала собеседница агентства.

Серов - исполнитель таких хитов как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".