Международная научная конференция пройдет в Дагестанском государственном университете

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Международная научная конференция с элементами школы для молодых ученых состоится 15-16 октября в крупнейшем вузе Дагестана - в Дагестанском государственном университете - в честь его 90-летия. Она соберет ученых из 10 стран и 18 субъектов России, об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе вуза.

"На базе Института экологии и устойчивого развития пройдет XXIII Международная научная конференция с элементами школы для молодых ученых "Влияние изменения климата на биологическое разнообразие и распространение вирусных инфекций в Евразии", посвященная 90-летию Дагестанского государственного университета. Она будет проходить в течение двух дней", - рассказали в вузе.

Организаторы рассчитывают, что конференция позволит создать условия для широкого публичного и международного обсуждения и обмена информацией в вопросах обеспечения сохранения биологического разнообразия, а также влияния изменения климата на биологическое разнообразие и распространение вирусных инфекций путем повышения уровня международного сотрудничества и информационного обмена. В рамках конференции пройдет молодежная школа для молодых ученых, аспирантов, магистров и студентов региона.

"Конференция проводится уже на протяжении 23 лет и с каждым годом расширяет географию участвующих в ней стран и организаций. Она станет одним из главных мероприятий в республике в рамках Года науки и технологий. Для участия в конференции заявлены ученые из 10 иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, 36 городов, а также 18 субъектов РФ, 83 организации, а общее количество представленных докладов составляет более 150", - пояснили в пресс-службе.

Организаторами конференции выступают Институт экологии и устойчивого развития ДГУ, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (город Новосибирск) и Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского.