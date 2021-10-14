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В России впервые приняли систему учета численности снежного барса

Снежный барс стал вторым видом больших кошек, для которых планируется повысить эффективность охранных мероприятий

ТАСС, 14 октября. Единая система учета численности снежного барса впервые принята Минприроды РФ. Снежный барс стал вторым видом больших кошек после амурских тигров, для которых с помощью этой системы планируется повысить эффективность охранных мероприятий, сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения WWF Татьяна Иваницкая.

"Для нас произошло очень важное событие - Минприроды России утвердило методические рекомендации по организации и проведению мониторинга снежного барса в нашей стране. Такая система впервые принята для снежного барса, и он стал второй большой кошкой после амурского тигра, мониторинг которой будет осуществляться по единым, утвержденным параметрам и требованиям. Методика, утвержденная распоряжением Минприроды, позволит нам разрабатывать эффективные меры по охране барса", - сказала Иваницкая.

Она отметила, что методика учета численности и оценки состояния группировок снежного барса разработана в 2020 году по инициативе WWF России. Однако она не была официально принята на государственном уровне, в результате чего на разных территориях учет численности животных проводили по-разному. Принятая методика предлагает два основных подхода: полномасштабный и ежегодный выборочный учет. Полномасштабный учет планируется проводить раз в пять лет для того, чтобы определять общую численность и границы распространения барса в России, выявлять основные угрозы. Ежегодный выборочный учет будут проводить в доступных местах обитания с целью отследить изменение численности ирбиса в ключевых группировках.

"Ученые будут собирать информацию о структуре и изменении ареала, половой и возрастной структуре популяции, уровне воспроизводства, смертности и ее причинах, состоянии местообитаний, кормовой базы, влиянии антропогенных факторов. Изучать и охранять такой редкий и скрытный вид животных, живущий в труднодоступных горах, - чрезвычайно трудно. Очень важно, чтобы во всех регионах, где обитает ирбис, каждая организация и каждый эксперт фиксировали данные одинаково, используя один и тот же подход. Только тогда мы сможем адекватно оценить численность и понимать, насколько эффективно мы сохраняем ирбиса", - процитировала Иваницкая старшего координатора проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александра Карнаухова.

В настоящее время мониторинг снежного барса в РФ ведется на 13 ключевых участках в Республиках Алтай, Туве и Бурятии, юге Красноярского края, где сосредоточено до 90-95% российской популяции вида.

О популяции снежных барсов

По информации WWF, в России осталось 2% мировой популяции снежных барсов, которая насчитывает от 4 тыс. до 6 тыс. особей. Точно подсчитать их не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса. По итогам 2020 года в России насчитали 60 особей, большая часть которых, порядка 40, обитает на Алтае - это две трети всего ареала.

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