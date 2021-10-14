В МГИМО открылась фотовыставка ТАСС, посвященная сотрудничеству России и Греции

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Совместная фотовыставка ТАСС и МГИМО, посвященная 200-летию со дня независимости Греческой Республики и Году истории Россия - Греция, открылась в четверг в университете.

На выставке представлены 25 исторических и современных снимков фотокорреспондентов ТАСС, рассказывающих о различных сферах сотрудничества России и Греции. Так, в распоряжении у ТАСС есть фотография цесаревича Николая Александровича с Георгом Греческим, вторым сыном короля Греции Георга I. По материнской линии, принц Георг был троюродным братом последнего российского императора Николая II. В молодости он проходил службу на флоте в России.

Тассовские фотокорреспонденты запечатлели моменты встреч бывших и нынешних лидеров, политиков и дипломатов двух стран, а также подписания документов о дружбе и сотрудничестве. Так, на выставке можно увидеть фотографии генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и премьер-министра Греческой Республики Константиноса Караманлиса, президента Греции Прокописа Павлопулоса и президента России Владимира Путина, премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Кириакоса Мицотакиса, министров иностранных дел Никоса Дендиаса и Сергея Лаврова и многих других.

Выступая на открытии выставки, советник-посланник посольства Греции в России Ставрос Венизелос отметил большой труд, который стоит за этими фотографиями и организацией мероприятия.

Кроме того, в экспозиции представлены фотографии МИД РФ и посольства Российской Федерации в Греции.

Ранее в этом году ТАСС уже провел две выставки, посвященные памятной дате. Первая состоялась в апреле в Москве перед штаб-квартирой ТАСС, вторая - в июне в Афинах в парламенте Греции.