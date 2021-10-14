Обязательную вакцинацию в Хакасии распространят на сферу строительства и промышленности

ТАСС, 14 октября. Обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции в Хакасии распространят на сферу производства пищевых продуктов, промышленности, строительства, а также привлекаемых к работе вахтовым методом специалистов, говорится в сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Дополнены категории (группы) граждан, подлежащие обязательной вакцинации. Включены работники в следующих сферах: производство пищевых продуктов; промышленность; строительство; привлекаемые к работам вахтовым методом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в организациях должно быть привито не менее 80% сотрудников - ранее этот показатель в регионе составлял не менее 60%. Первый компонент вакцины необходимо будет поставить до 19 ноября, второй - до 20 декабря 2021 года.

Обязательная вакцинация в Хакасии действует с июля 2021 года. Она также распространяется на государственных и муниципальных служащих, работников предприятий торговли и сферы услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ, соцзащиты, транспорта, а также на сотрудников многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров и кинотеатров, досуговых учреждений.

Режим ограничений, действующий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продлили в Хакасии до 14 ноября. С 12 октября посещать заведения общепита, учреждения культуры и искусства, спортивные сооружения, включая спортивные клубы и фитнес-центры, а также кинотеатры и бани можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о том, что человек переболел коронавирусом. Всего с начала года в Хакасии подтверждено 23 173 случая инфицирования. Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе с начала года - 827.