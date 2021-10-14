Представители "Молодежки ОНФ" из 67 регионов РФ приедут на форум "Рубеж" под Калугой

ТАСС, 14 октября. Участниками Всероссийского командообразующего форума "Рубеж", который пройдет в Калужской области 15-20 октября при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ), станут около 100 человек из 67 регионов России, в том числе из Забайкалья, Бурятии, Дагестана, Калмыкии, Карелии. Помимо интенсивной образовательной программы, молодые люди будут осваивать навыки работы в условиях чрезвычайных ситуаций, рассказал ТАСС в четверг официальный представитель "Молодежки ОНФ".

"Сегодня - день заезда участников форума "Рубеж", их будет около 100 из 67 регионов России, в том числе из Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкалья, Бурятии, республик Дагестан, Калмыкии, Карелии, Северной Осетии, Чечни, Татарстана, Крыма, Ставропольского края, Орловской, Новосибирской, Воронежской и других областей. Торжественное открытие форума состоится 15 октября, он продолжится по 20 октября", - сказал собеседник агентства.

Участники форума - молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые были задействованы в мероприятиях молодежного звена Общероссийского народного фронта, организовывали акции, были волонтерами, работали в зонах чрезвычайных ситуаций. "У нас, в принципе, все дни так строятся, что часть дня посвящена образовательной программе, а часть - тренингам, у нас Т-Park большой, ребята там будут проходить различные полосы препятствий, осваивать навыки работы в условиях чрезвычайных ситуаций, оказания помощи пострадавшим", - отметили в "Молодежке ОНФ".

Всероссийский командообразующий форум "Рубеж" впервые был проведен в Калужской области в 2018 году. Как сообщалось, в 2021 году он должен был пройти 19-27 июля, но сроки перенесли в связи с тем, что большинство заявленных участников были задействованы в перепрофилировании больниц под ковидные госпитали и организации вакцинации в разных регионах, работали в зонах ЧС в Забайкальском крае, Амурской области, Республике Крым.