Поголовье оленей на острове Колгуев в НАО за год возросло в три раза

ТАСС, 14 октября. Поголовье северных оленей в хозяйстве на острове Колгуев на востоке Баренцева моря в Ненецком автономном округе (НАО) за год увеличилось в три раза, написал в своем Telegram-канале в четверг губернатор НАО Юрий Бездудный.

С 2012 года в течение двух зим на Колгуеве наблюдался массовый падеж оленей, в результате которого многотысячное стадо вымерло почти полностью. Поголовье на конец 2014 года составляло 153 оленя, из них практически все женские особи.

"На Колгуеве поголовье оленей увеличилось в три раза. Оленеводы провели осенний просчет стада. Сегодня на острове 2 тыс. голов, с учетом телят, родившихся этой весной. Для сравнения, в начале прошлого года было всего 650 оленей", - написал Бездудный.

На острове много лет работало одно из самых крупных оленеводческих хозяйств - СПК "Колгуев". Стадо насчитывало 7 тыс. голов. После массового падежа оленей хозяйство пришло в упадок. "Сегодня островное оленеводство возрождается", - добавил глава региона.

Работа по восстановлению оленеводства на Колгуеве ведется властями округа с 2015 года. Тогда на острове был введен мораторий на убой. Для развития отрасли были созданы крестьянское (фермерское) хозяйство и семейная (родовая) община, в которые вошли местные жители, желающие развивать оленеводство. В 2015 года на Колгуев неоднократно вертолетами завозили оленей с материка для восстановления стада.