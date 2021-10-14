Песков: решение о ревакцинации Путина будет зависеть от рекомендаций специалистов

Возобновление авиасообщения России с другими странами

Россия снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ

Кроме того, Россия с 9 ноября увеличит число регулярных авиарейсов в 12 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию

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