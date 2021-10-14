Выставки в рамках проекта "Исторический багаж" откроют во всех городах трудовой доблести

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский считает, что реализация просветительского проекта "Исторический багаж" должна стать обязательной для всех городов трудовой доблести. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Форума городов трудовой доблести, который проходит в Нижнем Новгороде.

"По поручению президента России Российское историческое общество вместе с "Российскими железными дорогами" реализует проект "Исторический багаж". В рамках этого проекта на вокзалах и железнодорожных станциях размещаются выставки, посвященные истории этого места. Уже в десятках городов эти выставки размещены. Мы попросим коллег-железнодорожников обратить внимание на то, чтобы в городах трудовой доблести такие выставки были обязательными", - сказала Могилевский.

По данным сайта Российского исторического общества, задачу по реализации проекта поставил перед Российским историческим обществом, ОАО "РЖД" и Институтом российской истории РАН президент России Владимир Путин осенью 2018 года на заседании Совета по межнациональным отношениям.

В рамках проекта на вокзалах и железнодорожных станциях страны размещаются мобильные интерактивные выставочные экспозиции, которые доступно и интересно рассказывают об истории городов и регионов, акцентируя внимание и на отдельных исторических фактах, и на том влиянии, которое оказывало развитие того или иного региона или города на историю России в целом.

Форум городов трудовой доблести проходит на Нижегородской ярмарке с 14 по 16 октября. Основная цель форума - на базе городов, награжденных почетным званием, сформировать сообщество как для сохранения исторической памяти о вкладе тыла в общую Победу, так и для продвижения этого тренда в просветительской, образовательной, воспитательной и профессиональной деятельности современной России.