Строительство трасс для новой зоны катания на курорте "Эльбрус" начнется в 2022 году

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Строительство новой зоны катания на горнолыжном курорте "Эльбрус" начнется во втором квартале 2022 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "АО "Курорты Северного Кавказа".

"Компания "Курорты Северного Кавказа" готовится к строительству восьми горнолыжных трасс на Эльбрусе. Они добавят легендарному курорту шесть горнолыжных километров, часть трасс положат начало новой зоне катания, которая расположится восточнее уже существующей. <...> На постройку трасс уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы, определен подрядчик на строительные работы. Начало строительства запланировано на второй квартал 2022 года", - говорится в сообщении.

Планируется, что новые трассы станут доступны гостям в горнолыжном сезоне 2023-2024 годов. Работы по строительству трасс пройдут в два этапа: сначала будут построены две красных трассы повышенной сложности и одна более простая синяя. Короткая красная трасса длиной почти 350 м спустится с высоты 3688 м и продлит уже действующую, которая идет от Гарабаши - верхней станции самой высокогорной канатной дороги страны. Синяя трасса длиной 1550 м спустится с высоты 3450, с нее можно будет попасть на вторую красную трассу протяженностью 864 метра или продолжить спуск до станции Кругозор, обе трассы пройдут параллельно существующим сейчас.

Второй этап строительства предполагает прокладку еще пяти трасс: черной, синей, короткой зеленой и двух красных. Они будут проложены в зоне работы двух новых канатных дорог, строительство которых уже идет недалеко от станции "Мир" на высоте 3500 м.

Три новые трассы - черная, длиной почти 1400 м, и две красных общей протяженностью больше 1,1 км - будут вести к нижней станции новой гондольной дороги. Синяя позволит горнолыжникам стартовать от ее верхней станции, а через 450 м выбрать, остаться ли на этом уровне сложности или повысить его, перейдя на красную трассу. Короткая зеленая позволит новичкам отрабатывать навыки с панорамными видами на высоте 3500 м.

В компании отметили, что в предстоящем горнолыжном сезоне на курорте "Эльбрус" гостям будут доступны три очереди современных гондольных канатных дорог и более 15 км трасс. "Начало сезона приходится, как правило, на начало ноября, но будет зависеть от погоды", - добавили в КСК.

О курорте

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. На сегодняшний день всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" предлагает горнолыжникам 15,4 км трасс и 7 подъемников (три из них - гондольного типа). В 2019 году на курорте отдохнули более 424 тысяч человек. Как сообщалось ранее, турпоток к подножию Эльбруса планируется довести до 1 млн человека в год. На развитие горнолыжного курорта до 2023 года предусмотрено 8,6 млрд рублей.

В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт. Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах. Впервые канатная дорога начала работать здесь 50 лет назад - в январе 1970 года.