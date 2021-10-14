Первая серия просветительского цикла для школьников "Уроки Нюрнберга" выйдет 15 октября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первую серию цикла просветительских фильмов для школьников "Уроки Нюрнберга" о ходе главного суда XX века - Нюрнбергского процесса - представят онлайн 15 октября. Об этом сообщает в четверг пресс-служба проекта.

"К 75-летию казни нацистских преступников, осужденных на Нюрнбергском процессе, Фонд Александра Печерского представляет цикл просветительских фильмов для школьников "Уроки Нюрнберга". Первая серия цикла лекций будет показана онлайн 15 октября 2021 года в 14:30 на всех ресурсах ГБОУ "Воробьевы горы", - рассказали в пресс-службе.

Фонд Александра Печерского подготовил цикл при финподдержке грантов мэра Москвы и содействии образовательного комплекса "Воробьевы горы". Научным консультантом проекта выступил профессор Станислав Аристов.

Цикл состоит из восьми серий по 20 минут, он расскажет о ходе Нюрнбергского процесса - Международного военного трибунала, который проходил в Германии в 1945-1946 гг. Авторы проекта постарались "просто и доступно изложить перипетии масштабного политического и военного конфликта, развеять мифы и расставить важнейшие исторические акценты".

"Нюрнбергский трибунал стал беспрецедентным событием в истории: страны, имеющие разные экономические формации и идеологии, смогли успешно объединиться и провести главный процесс человечества. Приговор Нюрнбергского трибунала не только осудил преступников. Этот приговор как предупреждение был адресован будущим поколениям. И сегодня мы должны обращаться к нему в поисках правды", - процитировали в пресс-службе крупнейшего специалиста по Нюрнбергу, юриста, писателя и историка Александра Звягинцева, который принял участие в фильмах цикла.

Фонд Александра Печерского ведет постоянную работу по популяризации объективного знания о Нюрнбергском процессе. На данный момент при его участии проходят съемки художественного фильма Николая Лебедева "Нюрнберг", кадры из которого также покажут в новом просветительском цикле.