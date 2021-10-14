Число классов на карантине из-за коронавируса в школах Москвы выросло в два раза

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Количество классов в школах Москвы, которые ушли на карантин из-за коронавируса, увеличилось за три недели более чем в два раза. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Благодаря соблюдению всех необходимых эпидемиологических мер ни одна образовательная организация не была полностью закрыта на карантин в связи с коронавирусной инфекцией. Тем не менее за последние три недели количество карантинов, введенных в образовательных организациях, увеличилось более чем в два раза", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 14 октября более 3 тыс. классов в школах Москвы, в которых учатся почти 87 тыс. человек, находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции. Также на карантин из-за коронавируса переведены 870 дошкольных групп, где занимались до 23 тыс. детей.

В пресс-службе напомнили, что в 10 московских школах началось бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Ученики и воспитанники дошкольных групп будут проходить его раз в две недели. "В условиях роста заболеваемости среди детей данная мера своевременна и направлена на то, чтобы как можно раньше выявлять потенциально заболевшего ученика. Это поможет быстрее оказать заболевшему медицинскую помощь и при этом обезопасить остальных детей от риска заражения", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.