Рошаль считает необходимым экспресс-тестирование детей на ковид

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поддержал введение экспресс-тестирования детей на коронавирус. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

"Я предполагал, что этот вопрос встанет в самое ближайшее время, потому что возраст детей, которые поражаются ковидом, к сожалению, молодеет, и вопрос остается острым, как дальше себя поведет ковид - неизвестно. Поэтому, с моей точки зрения, снижение возраста тех, кого мы тестируем, школьников, оно важно и нужно. Не надо превращать это в безумство, нагнетать или публиковать еще не проверенные факты, но то, что мы должны жить с открытыми глазами - это точно. Поэтому я лично инициативу поддерживаю", - приводятся в Telegram-канале слова Рошаля.

Власти Москвы на фоне растущей заболеваемости ковидом приняли решение ввести в 10 московских школах экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Ученики, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить его раз в две недели. По итогам отработки этой практики ее могут распространить на другие образовательные организации. По данным столичного оперштаба, за последний месяц госпитализировали более 280 детей школьного возраста, заболеваемость среди них за этот период выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем.