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Обязательную вакцинацию в сфере образования и услуг вводят в Астраханской области

Проект постановления уже подготовили и подпишут 14 октября

АСТРАХАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для сотрудников ряда категорий, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг, досуга, будет введена в Астраханской области с 14 октября, сообщила в четверг на заседании регионального правительства руководитель управления Роспотребнадзора по региону Людмила Носкова.

"Ситуация с заболеваемостью говорит о том, что мы не имеем другого выхода, как принять это постановление. Проект постановления подготовлен и будет сегодня подписан. Хочу представить категории граждан, которые планируются на обязательную вакцинацию. Это лица, осуществляющие деятельность в сфере услуг, общественного питания, образования, <…> все лица, которые имеют большой контакт с населением, также подпадают под обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции", - сказала Носкова на заседании.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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