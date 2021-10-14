В Минздраве сообщили о росте темпов вакцинации от коронавируса в Башкирии

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии фиксируют рост темпов вакцинации от коронавирусной инфекции за неделю на 37%. За прошедшие сутки прививку сделали более 29 тыс. человек. Всего количество вакцинированных превысило 1,2 млн, сообщила пресс-служба главы республики по итогам заседания регионального оперштаба.

"Люди начали активно прививаться. Недельный рост составил 37%. За минувшие сутки прививку сделали 29 422 человека, из них первым компонентом - 20 081 человек. Всего первым компонентом привились 1 374 700 человек. Полностью завершили вакцинацию 1 238 126 человек", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра здравоохранения республики Максима Забелина.

При этом также растут показатели заболеваемости, общее число инфицированных превысило 74 тыс., прирост за последние сутки - 652. Новых случаев смерти зарегистрировано 36, всего умерли 2 018 человек. В среду глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что план по вакцинации для региона составляет 80% взрослого населения, или 2,4 млн человек.

Со вторника в регионе вступили в силу новые ограничения - для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, театров, библиотек, дворцов культуры необходим сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. С 18 октября ограничение распространится на бассейны, сауны, салоны красоты, фитнес-клубы и заведения общепита, в которых более 50 посадочных мест.