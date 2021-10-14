Дума приняла в I чтении законопроект о полномочиях и обязанностях администраторов судов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный Верховным судом РФ законопроект, призванный упорядочить и разграничить полномочия и обязанности администраторов судов, которые сталкиваются с повышенной нагрузкой.

В пояснительных материалах указано, что практика функционирования в системе федеральных судов общей юрисдикции института администраторов "выявила закономерные сложности в определении объема и характера полномочий администратора суда, а также его должностного положения". Авторы констатируют, что загруженность администраторов постоянно увеличивается, а "многоплановый круг функциональных обязанностей, включающий в себя функции как хозяйственника, так и менеджера", требующий знаний в самых различных областях деятельности, "приводит к значительным трудностям в определении квалификационных требований" к этой должности.

На данный момент в статье 38 закона о судах общей юрисдикции РФ, посвященной аппаратам судов, не обозначено, что руководство ими осуществляет администратор суда, никак не определены его обязанности и полномочия.

Законопроектом предлагается определить полномочия руководителя аппарата - администратора суда. Это, в частности, организация работы по делопроизводству, работы архива, ведение судебной статистики, правовое обеспечение судей, организация их материального обеспечения и др. Всего этот перечень насчитывает 15 пунктов. Аналогичная поправка предложена в закон о военных судах.

На законодательном уровне закрепляются квалификационные требования к руководителю аппарата - администратору суда в виде наличия высшего юридического образования.

Также предлагается в аппаратах кассационных, апелляционных судов общей юрисдикции, военных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения и другие функции руководства возложить на руководителя аппарата - администратора, одновременно исключив данную должность из системы Судебного департамента при Верховном суде. При этом администраторы районных, городских, межрайонных, гарнизонных военных судов остаются непосредственно в штате территориальных управлений Судебного департамента.