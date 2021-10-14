Уровень младенческой смертности в РФ в 2020 году сократился вдвое по сравнению с 2012-м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Уровень младенческой смертности в России по итогам 2020 года сократился в два раза по сравнению с показателями 2012 года, заявила в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании Евразийского женского форума.

"Мы реализуем комплекс мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовой период. Благодаря этим мерам, а также масштабному строительству перинатальных центров мы добились снижения показателей младенческой и материнской смертности. По итогам 2020 года младенческая смертность составила, несмотря на пандемию, 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми, снизившись в два раза по сравнению с уровнем 2012 года", - сказала она.

Вице-премьер добавила, что отдельно ведется поддержка беременных женщин. В частности, в женских консультациях открыты кабинеты медико-социальной помощи, где женщинам оказывают медико-психологическую, социальную и правовую помощь. Кроме того, Голикова напомнила, что с июля 2021 года введена ежемесячная выплата нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности. "Эти меры позволяют женщинам почувствовать поддержку и принять решение сохранить ребенка", - добавила она.