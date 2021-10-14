Европарламент объявил шортлист премии имени Сахарова

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) опубликовал шортлист премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2021 год.

Как объявили в четверг в ЕП в Брюсселе, в него вошли группа афганских женщин, Алексей Навальный и бывший временный президент Боливии Жанин Аньес.

Победитель будет определен 20 октября, церемония вручения премии состоится 15 декабря.

Премия "За свободу мысли" была учреждена Европарламентом в 1988 году в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Она вручается лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару". В разные годы на эту премию номинировались члены панк-группы Pussy Riot, бывшая украинская летчица Надежда Савченко, белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий и российский экс-губернатор Борис Немцов. В 2019 году ее лауреатом стал осужденный в РФ за терроризм проукраинский активист Олег Сенцов.