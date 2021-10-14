Правительство одобрило три изменения в Водный кодекс

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило три изменения в Водный кодекс РФ, касающихся полномочий сотрудников, мер негативного воздействия вод и закрепления за главами регионов ответственности за установление границ зон затопления и подтопления, сообщил в четверг глава Минприроды России Александр Козлов.

"У нас три изменения в Водный кодекс. Первое: чтобы тысячи людей, которые работают в бюджетных учреждениях, ведущих водохозяйственную деятельность, не остались без зарплаты, устанавливаем в Кодексе их полномочия, поскольку сейчас они перестали учитываться в базовых перечнях Минфина", - рассказал он журналистам по итогам заседания правительства.

По словам Козлова, второе изменение касается мер по предотвращению негативного воздействия вод, чтобы исключить неверные толкования проверяющих и контролирующих органов. Дополняются способы инженерной защиты.

"Третье - закрепляем ответственность глав регионов за установление границ зон затопления и подтопления. Сейчас губернатор передает данные в Росводресурсы, и уже они вносят зоны в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости - прим. ТАСС). То есть фактически федеральное агентство выступает просто посредником", - рассказал министр.

По словам Козлова, в связи с этим некоторые главы этим пользуются. "По указу президента границы 8 546 населенных пунктов должны были быть установлены еще в 2019 году. В Росводресурсы передана информация только о 5 163. В ЕГРН внесено 4 373 зоны", - пояснил он.