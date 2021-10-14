В Новгородской области в 2023 году появится мультимодальный маршрут в Старую Руссу

ТАСС, 14 октября. Мультимодальный маршрут с использованием водного транспорта планируют запустить в Новгородской области в 2023 году. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг.

"У нас есть решение федерального Минтранса о расчистке русла реки, которая ведет к Старой Руссе это фарватер Ильменя. Соответственно, теперь интермодальные перевозки появятся не только на Валааме, но и в 2023 году, я надеюсь, "Метеор" будет ходить до Старой Руссы. Сейчас из Москвы в Старую Руссу добираться удобно, а из Питера - не очень, думаю, что в 2023 году мы с коллегами такой маршрут с "Метеором" запустим, у нас есть сейчас возможности, все федеральные решения", - сказал Никитин, добавив, что Старая Русса - уникальное место, где Достоевский написал роман "Братья Карамазовы". Кроме того, в Старой Руссе расположен минеральный курорт, который был известен еще до революции.

В мае текущего года холдинг "РЖД" запустил первый мультимодальный туристический маршрут из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам с использованием скоростного судна "Метеор".