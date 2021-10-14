Исследование в Аргентине показало, что укол "Спутника Лайт" дает сильный иммунный ответ

ТАСС, 14 октября. /ТАСС/. Исследование в Аргентине показало, что бустерный укол однокомпонетной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" дает сильный иммунный ответ. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном Twitter аккаунте вакцины.

"Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины "Спутник Лайт" и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ", - указано в сообщении.

По данным НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") против штамма "дельта" (наиболее распространенный вариант коронавируса в РФ) составляет 70% в течение трех месяцев после вакцинации.

В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%. При этом, показатели эффективности "Спутника Лайт" против дельта-варианта превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин, которые демонстрируют значительное снижение эффективности до уровня менее 50% через пять месяцев после вакцинации.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", зарегистрированной в России 11 августа 2020 года. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутник V".