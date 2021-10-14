МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила девяти регионам не затягивать ликвидацию свалок в городах для выполнения в 2023 году поручения президента РФ о рекультивации таких свалок. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Абрамченко.

"В ходе совещания были отмечены риски неисполнения целевых показателей проекта в Республиках Бурятия, Чувашия, Северная Осетия-Алания, Дагестан, Калмыкия, Ингушетия, Нижегородской области, в Омской и Воронежской областях. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила субъектам принять необходимые меры по их устранению. До 1 ноября 2021 года в регионах должны быть заключены контракты на подготовку проектно-сметной документации для последующей ликвидации свалок", - говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению вице-премьера Росприроднадзор создаст перечень недобросовестных компаний-ликвидаторов, у которых были выявлены системные нарушения. В частности, речь идет об уклонении от проектно-сметной документации, завышении стоимости работ и объемов утилизации, а также о предоставлении недостоверных сведений о ходе рекультивации. Так, завышенная стоимость ликвидации по подготовленным проектам была выявлена в Кировской, Курской, Ульяновской областях и Башкирии.

"Мы проводим оптимизацию технологических решений в зависимости от характеристик свалок (высоты свалочного тела и объема накопленных отходов), а также от необходимости строительства очистных сооружений, подпорных стен и устройства активной системы дегазации. Предлагаемые меры помогут регионам определить оптимальный набор технологических решений, соответствующих определенному типу свалки, минимизировать бюджетные расходы", - заявила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Она также напомнила, что ликвидация свалок в границах городов должна быть выполнена на год раньше, уже в 2023 году. В следующие два года предстоит ликвидировать 149 свалок. Из них на разных этапах рекультивации уже находятся 53 свалки.