Число заявок на пособия по безработице в США впервые с марта 2020 года упало ниже 300 тыс.

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 293 тыс. Такие данные опубликованы в четверг Министерством труда США.

"Это самый низкое число первичных заявок начиная с 14 марта 2020 года, когда оно составляло 256 тыс.", - отмечает ведомство.

Количество обращений уменьшилось на 36 тыс. по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю (329 тыс.).

Число заявок на получение пособия по безработице в начале пандемии резко подскочило именно в марте 2020 года, достигнув пика в конце месяца. Этот показатель тогда составил 6,9 млн. При этом до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сотен тысяч.