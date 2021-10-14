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Число заявок на пособия по безработице в США впервые с марта 2020 года упало ниже 300 тыс.

По данным Министерства труда США, количество обращений уменьшилось на 36 тыс. по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 293 тыс. Такие данные опубликованы в четверг Министерством труда США.

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"Это самый низкое число первичных заявок начиная с 14 марта 2020 года, когда оно составляло 256 тыс.", - отмечает ведомство.

Количество обращений уменьшилось на 36 тыс. по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю (329 тыс.).

Число заявок на получение пособия по безработице в начале пандемии резко подскочило именно в марте 2020 года, достигнув пика в конце месяца. Этот показатель тогда составил 6,9 млн. При этом до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сотен тысяч.

Теги
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