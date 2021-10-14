Эксперт: число случаев обострения хронических заболеваний может вырасти в период пандемии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Количество пациентов с обостренными хроническими заболеваниями может вырасти во время пандемии. Медицинскому сообществу необходимо обратить внимание на эту проблему, при этом не ослаблять борьбу с COVID-19, сообщил главный внештатный специалист-терапевт департамента здравоохранения города Москвы Григорий Арутюнов.

"Сейчас помимо борьбы с ковидом у нас появился еще один мощный вызов - это все то, что называется хроническими заболеваниями, которые сейчас обостряются, которым немного меньше сейчас уделяют внимание. Это, конечно, приведет к усилению, к большему проценту людей, у которых будет обострение, которое, наверное, изменит нашу статистику", - сообщил он в интервью телеканалу "Доктор".

Арутюнов рассказал, что многие люди с хроническими заболеваниями, опасаясь коронавируса, обращаются за медицинской помощью довольно поздно.

Он также выразил мнение, что в настоящее время перед медицинским сообществом стоит задача обратить внимание на то, что может вырасти количество больных с обостренными хроническими заболеваниями, при этом не ослаблять борьбу с коронавирусной инфекцией.