Путин поздравил режиссера Павла Чухрая с 75-летием

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, режиссера Павла Чухрая с 75-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Талант режиссера, умение находить темы, волнующие зрителей, и неизменная приверженность замечательным традициям отечественного киноискусства стали главными слагаемыми ваших профессиональных успехов, снискали вам широкое признание", - говорится в сообщении.

Путин пожелал Чухраю здоровья, вдохновения и творческих достижений.

О режиссере

Павел Чухрай родился 14 октября 1946 года в семье известного режиссера Григория Чухрая и преподавательницы русского языка и литературы Ираиды Чухрай. Карьеру он начинал на киностудии "Мосфильм", где работал радиомонтажником и осветителем, параллельно посещал школу на вечернем отделении. В 1969 году он окончил операторский факультет ВГИК, в 1974 получил диплом режиссера, сдав экзамены экстерном.

За годы творчества Чухрай снял более десяти картин. Наибольшую популярность ему принесли фильмы "Вор" (1997) и "Водитель для Веры" (2004). Криминальная драма "Вор" с Владимиром Машковым в главной роли получила номинации на премии "Оскар", "Золотой глобус". Драма "Водитель для Веры" с Игорем Петренко и Аленой Бабенко завоевала главный приз "Кинотавра" и другие престижные кинонаграды. По словам режиссера, некоторое время он раздумывал, чтобы снять продолжение этой ленты в формате телевизионного сериала о дальнейшей судьбе героев, но оказался от идеи.

Знаковым стало участие Павла Чухрая в международном киноальманахе о холокосте "Прерванное молчание", премьера которого прошла в 2002 году. Проект был задуман продюсером Стивеном Спилбергом, который пригласил российского режиссера для съемок одной из пяти новелл "Дети из бездны".