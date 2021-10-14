В церемонии высадки Сада молодоженов ВДНХ примут участие 40 семейных пар

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первая высадка Сада молодоженов ВДНХ после благоустройства состоится перед павильоном № 46 16 октября. Право посадить свои фамильные деревья - черешни - получила каждая 80-я семья, зарегистрированная во Дворце бракосочетания на ВДНХ, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"16 октября состоится первая в этом году церемония высадки Сада молодоженов ВДНХ. В ней примут участие 40 семейных пар. В целях соблюдения мер безопасности и сохранения природного ландшафта высадка будет проводиться в два этапа. Право посадить свои фамильные деревья - черешни - получила каждая 80-я семья, зарегистрированная во Дворце бракосочетания на ВДНХ, а также пары, поженившиеся в день рождения Главной выставки страны - 1 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Каждой паре вручат свидетельство на высаженное фамильное дерево в Саду молодоженов ВДНХ с указанием фамилий и имен молодоженов, даты высадки ими дерева, породы фруктового дерева (черешня) и номера посадочной лунки. Он совпадает с номером дерева на интерактивной стеле, расположенной в саду. Чтобы молодожены-участники смогли отметить появление семейного дерева на Главной выставке страны, ВДНХ подготовила специальные предложения на посещение кафе и ресторанов на территории в день высадки - 16 октября.

С 1 апреля по 30 июля 2021 года в Саду молодоженов было проведено благоустройство: подготовительные земельные работы, установили кабельные линии и мачты освещения, замостили дорожки, посадили 575 кустарников и 1 845 многолетних цветов. Также в саду появились лавочки, чтобы пары, посадившие фамильные деревья, и просто гуляющие могли прийти и с комфортом провести время на Главной выставке страны. Установлена интерактивная стела, с помощью которой любой желающий может получить информацию о проекте, возможностях регистрации брака на ВДНХ, а также схему расположения фамильных деревьев, отметила пресс-служба.

Сад молодоженов на ВДНХ был заложен в год 80-летия Выставки. Нынешняя церемония четвертая по счету.